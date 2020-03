Coronavirus, boom di nuovi casi in Australia: il Governo chiude le spiagge, ma i ragazzi non rispettano il divieto [FOTO]

Il Coronavirus galoppa anche in Australia nonostante il caldo: sono saliti a 1.286 i casi di infezione accertati, mentre restano 7 i morti e 46 i guariti. Il Governo centrale e le autorità locali hanno disposto la chiusura delle spiagge in molte località (in Australia, infatti, è ancora estate), ma tante persone li stanno ignorando in questa prima Domenica di parziale chiusura, e come vediamo dalle foto a corredo dell’articolo, sono comunque in riva al mare. Il Governo ha vietato “riunioni non essenziali con oltre 100 persone all’interno e con oltre 500 persone all’aperto”, mentre nelle sedi di lavoro è stata imposta la nuova regola che limita il numero di persone in ogni edificio ad una ogni 4 metri quadrati.