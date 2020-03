“Ai viaggiatori austriaci si consiglia di tornare con urgenza” a casa: lo scrive sul suo sito web il ministero degli Esteri di Vienna, dopo il provvedimento del governo italiano che ha dichiarato zona protetta tutta l’Italia a causa dell’epidemia di nuovo coronavirus.

In realtà, anche in Austria i casi di contagio non sono pochi, almeno 131 secondo i dati diffusi lunedì.