Coronavirus: l’Austria chiude tutto ma il contagio non si ferma, in Germania la Baviera dichiara lo stato di catastrofe

Sfiorano quota mille i contagi di Coronavirus in Austria: il dato preciso è 959, 201 casi in più in un giorno.

Tre le persone decedute sul territorio austriaco dopo aver contratto il COVID-19: l’ultimo decesso nella notte, quello di una donna del 1944 in Stiria con diverse malattie pregresse.

I tamponi effettuati a livello nazionale sono stati 8.490.

La maggior parte di infezioni da SARS-CoV-2 sono state segnalate in Tirolo, 254, mentre si registrano 150 casi in Bassa Austria, 122 a Vienna, 111 in Stiria, 196 in Alta Austria, 54 a Salisburgo, 55 nel Vorarlberg, 10 nel Burgenland e 7 in Carinzia.

Per arginare il più possibile il contagio da questa mattina la polizia controlla e sanziona chi non rispetta le misure definite dal Governo Kurz II.

In linea generale la popolazione austriaca deve stare a casa, solo 3 le eccezioni: motivi di lavoro non rinviabili, acquisto di cibo e aiuto ad altre persone. Come ha ribadito il cancelliere Sebastian Kurz, “chi uscirà da casa lo potrà fare solamente da solo o con persone con le quali convive“. Da oggi sono chiuse scuole, università, musei, cinema, teatri, centri culturali, zone sportive, esercizi commerciali non necessari. Vietati assembramenti con più di 5 persone.

Coronavirus in Germania, emergenza in Baviera

La Baviera ha dichiarato lo stato di catastrofe: lo ha annunciato il governatore del Land meridionale tedesco, Markus Soeder, spiegando che la misura “serve a rallentare la diffusione del Coronavirus“. Il provvedimento implica ampie restrizioni alla vita pubblica, con la chiusura di molti negozi e locali pubblici a partire da domani e da mercoledì. Lo stato d’emergenza permette l’accentramento a Monaco di decisioni normalmente prese a livello distrettuale. A sostegno dell’economia bavarese, vengono stanziati fino a 10 miliardi di euro. Attualmente, sono registrati 886 casi di contagio e 4 decessi da Coronavirus in Baviera.