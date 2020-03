Coronavirus, auto della protezione civile diffonde il messaggio di stare a casa: presa a sassate a Siracusa

A Siracusa sono piombati sassi contro l’auto della protezione civile che attraverso l’altoparlante stava diffondendo un messaggio alla cittadinanza invitandola a restare in casa per l’emergenza Coronavirus. L’episodio si è verificato nella zona della Mazzarrona. Lo sportello del pick up e’ stato danneggiato. “Esprimo la mia totale solidarieta’ agli uomini e alle donne della Protezione civile vittime di una sassaiola mentre svolgevano il loro servizio” ha detto l’assessore alla Protezione civile, Giusy Genovesi. “Episodi del genere – prosegue l’assessore – non possono essere tollerati e auspico che le forze dell’ordine possano scovare i responsabili di un atto vile e pericoloso che non ha causato feriti ma ha danneggiato un mezzo di trasporto adibito alle comunicazioni alla cittadinanza e interrotto un servizio di pubblica utilita'”.