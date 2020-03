Coronavirus, in autoisolamento il premier canadese Justin Trudeau: la moglie ha sintomi influenzali

Il primo ministro canadese Justin Trudeau e sua moglie Sophie si sono posti in auto isolamento, dopo che la first lady ha sviluppato sintomi influenzali in seguito ad un viaggio a Londra. Sophie Gregoire Trudeau ha immediatamente avvisato il medico ed è stata sottoposta al test per il coronavirus, ha reso noto un comunicato dell’ufficio del primo ministro. La signora Trudeau è “in auto isolamento a casa in attesa dei risultati del test, ma nel frattempo i suoi sintomi si sono ridotti”, informa il comunicato. “Il medico – si legge ancora – ha consigliato al primo ministro di continuare le proprie attività quotidiane mentre si tiene sotto controllo, dato che non ha sviluppato sintomi”, ma intanto “per precauzione, il primo ministro ha scelto di auto isolarsi e lavorare da casa fino a quando non arriveranno i risultati del test di Sophie”.