Coronavirus: autorizzati in Italia gli antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina

Autorizzati in Italia i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina: sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2, secondo quanto di legge nella Gazzetta Ufficiale.

Autorizzate per lo stesso uso anche le combinazioni dei farmaci anti-Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir, anche queste a carico del Servizio Sanitario Nazionale.