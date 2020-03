Coronavirus: autorizzato il rientro dei siciliani da Malta, 300 in quarantena

Potranno rientrare in Sicilia i cittadini residenti o domiciliati nell’Isola che attualmente si trovano a Malta: dopo un colloquio telefonico con l’ambasciatore italiano a La Valletta, il presidente della Regione ha autorizzato il trasporto di massimo 300 persone che arriveranno su un catamarano merci nel porto di Pozzallo (Ragusa).

I passeggeri saranno sottoposti a controllo sanitario, dovranno compilare l’autocertificazione e recarsi in quarantena obbligatoria. Ieri il permesso era stato negato perché il decreto del ministro dei Trasporti, che stabilisce limitazioni anche nei collegamenti marittimi da e verso la Sicilia, prevede eventuali deroghe solo per chi viaggia su navi che portano merci. L’ambasciata maltese ha chiarito che sul catamarano ci sono anche derrate e quindi è stato possibile concedere l’autorizzazione.