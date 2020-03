Il Coronavirus avanza verso ovest, “la prossima ondata di infezioni colpirà Africa e Sudamerica”

Secondo un editoriale sulla rivista Lancet, il Coronavirus continua ad avanzare verso ovest e la prossima ondata di infezioni potrebbe abbattersi su Africa e America Latina.

Il 13 marzo l’Europa è diventata il centro della pandemia, ma inevitabilmente, secondo Lancet, la prossima ondata di infezioni colpirà l’Africa, dove finora sono stati segnalati casi in 41 stati, e l’America Latina.

La maggior parte degli Stati africani e latinoamericani ha solo poche decine o centinaia di ventilatori, e molte strutture sanitarie non hanno nemmeno le terapie di base, come l’ossigeno.

I sistemi sanitari più fragili rischiano di essere sopraffatti dalla diffusione dell’infezione, che potrebbe farsi strada soprattutto tra gli strati più poveri della popolazione, costretti a vivere in aree urbane sovraffollate e povere, spesso privi dei servizi sanitari di base, senza la possibilità di auto-isolarsi, senza periodi di malattia retribuiti o sistemi di sicurezza sociale.