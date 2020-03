Coronavirus, quando verranno riaperte aziende e scuole? “Bisognerà attendere almeno fine aprile”

Quando verranno meno le misure di isolamento sociale e verranno riaperte aziende e scuole? “E’ ancora presto, realisticamente bisognerà aspettare almeno fine aprile“, ha dichiarato all’ANSA il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’Università di Milano. “Non ci sarà un unico picco di casi ma ci saranno presumibilmente vari picchi sul territorio, in tempi diversi. Dunque l’arma più efficace per ora restano l’isolamento e le misure restrittive“.

“Con le misure adottate abbiamo in un certo senso ottenuto l’effetto di ‘schiacciare’ la curva epidemica e quindi, per un certo periodo, avremo una situazione di andamento dei casi a plateau, cioe’ piatto“. Al momento, “c’e’ solo un rallentamento della crescita dei nuovi casi e bisognera’ dunque attendere ancora per vedere una effettiva riduzione dei casi. Nel frattempo bisogna mantenere le misure di contenimento in atto“.