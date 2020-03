Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Purtroppo anche oggi registriamo contagi e vittime tra il personale sanitario. Rinnoviamo l’invito al governo affinché prenda immediati provvedimenti per medici e infermieri impiegati in prima linea nel contrasto all’epidemia da Covid-19 e disponga per tutti loro non solo un quantitativo di protezioni idonee e sufficienti ma anche l’esame del tampone quando uno dei loro colleghi è risultato positivo”. Lo chiede Maria Teresa Baldini, deputato di Fratelli d’Italia.