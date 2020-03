Coronavirus: i bambini “hanno un sistema immunitario più plasmabile, rispondono meglio contro patogeni non conosciuti”

“Credo che i bambini abbiano un sistema immunitario più plasmabile e più pronto a montare una risposta contro patogeni non conosciuti“: lo ha dichiarato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, durante una conferenza stampa.

Allo scopo di comprendere meglio la risposta dei bambini al Coronavirus, così come quella delle donne, andrà eseguita “tutta una serie di studi biologici e soprattutto immunologici che avranno un interesse di prospettiva, per cercare di capire se, come credo, la risposta immunitaria giochi un ruolo importante, nelle donne come nei soggetti pediatrici“.

Il direttore dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha poi aggiunto che “dal punto di vista della letalità, non solo in Italia, muoiono più uomini, anche le donne anziane hanno una letalità più bassa, ed è uno dei temi che stiamo cercando di esplorare perché è un elemento importante.“