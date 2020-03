“Bisognerebbe dar vita a un governo di unita’ nazionale senza che ci sia un governo di unita nazionale perche’ in questa fase non si puo’ fare la crisi. Tutti devono collaborare alla pianificazione gia’ oggi della riapertura dell’Italia che sara’ un’operazione complicatissima. Non si puo’ piu’ inseguire il virus, ora bisogna anticiparlo“. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a “di Martedi'” su La7.