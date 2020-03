Coronavirus: Beretta, ‘stampiamo valvole salvavita, ci serve la polvere’

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Stampiamo valvole salvavita in 3d, ci serve la polvere. L’appello, come riporta l’edizione online del Giornale di Brescia, arriva direttamente dall’amministratore delegato Franco Gussalli Beretta.

“Stiamo dando una mano con le nostre stampanti 3d per produrre valvole per le maschere respiratorie d’emergenza per l’ospedale di Gardone Valtrompia. Ne abbiamo già prodotte un primo lotto, ma ora abbiamo finito la polvere necessaria a produrne altre e il nuovo ordine non arriverà fino a venerdì. Se qualcuno in Italia avesse disponibile polvere Duraform HST della 3D Systems Corporation lo preghiamo di contattarci scrivendo a vincenzo.maffi@beretta.com”.

Una corsa contro il tempo per aiutare gli ospedali bresciani, e non solo, a fronteggiare l’emergenza coronavirus.