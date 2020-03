Coronavirus, a Bergamo non c’è più posto per le salme: enorme colonna di mezzi militari trasporta i feretri verso altre località [FOTO]

A Bergamo l’emergenza Coronavirus è talmente tanto drammatica che in città non c’è più posto per cremare le salme: è dovuto intervenire l’esercito che con una spaventosa colonna di mezzi militari stasera ha attraversato la città, dal cimitero monumentale fino all’autostrada, per trasportare i feretri delle vittime dell’epidemia verso altre destinazioni.