Coronavirus, “Bergamo non ti fermare!”: a fine febbraio si bandiva l’allarmismo e ora la città è in ginocchio

“Bergamo non ti fermare!”. A meno di una settimana dallo scoppio dell’emergenza coronavirus in Lombardia con il focolaio del lodigiano, il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori lanciava questo appello ai propri concittadini dalla sua pagina Facebook. “Questi giorni ci hanno messo a dura prova. Le notizie sulla diffusione del virus e le prescrizioni che a partire da domenica hanno limitato tanti aspetti della nostra vita hanno generato un clima di preoccupazione che è andato molto aldilà del necessario. È come se il nostro spirito attivo e positivo fosse improvvisamente spento e intimidito. La città sembra sospesa. Io credo sia giusto seguire le indicazioni, ma al tempo stesso dobbiamo andare avanti con intelligenza e buon senso, senza allarmismi. Sono convinto che un virus non fermerà Bergamo, né oggi né in futuro, e noi che amiamo questa città dobbiamo ridarle presto coraggio e vivacità. Come reagire al coronavirus? D’accordo con Beppe Sala: il primo segnale di reazione, positività e fiducia può venire dalla cultura. Senza abbandonare la prudenza. Riaprire i musei sarebbe un segnale importantissimo. Tanti sindaci la pensano così, spero anche il ministro Dario Franceschini”, continuava Gori.

In appena 3 settimane, però, a Bergamo si sarebbe consumato un dramma che ieri sera ha trovato tragica conferma nelle strazianti immagini dei mezzi dell’Esercito che trasportavano le bare dei deceduti a causa del virus, perché i crematori non sono più in grado di reggere il terribile ritmo dei decessi. Mentre Codogno si barricava e rispettava al massimo le regole, riuscendo in questo modo a risolvere il problema della diffusione dei contagi, a Bergamo si bandiva l’allarmismo e si chiedeva di riaprire i musei. Una sottovalutazione del problema quando era già esploso da una settimana: proprio in quei giorni, infatti, si sono ammalate le persone che stanno morendo oggi. Oggi Bergamo conta centinaia di morti al giorno ma fino a poche settimane fa le si chiedeva: “Non ti fermare!”.