Coronavirus, Bertolaso: “Avviata la task force, 300 medici per le strutture regionali”

“E’ stata avviata la costituzione della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19“. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana per costruire l’ospedale provvisorio in Fiera Milano.

A tal fine per chi volesse dare il proprio contributo presso le regioni maggiormente colpite è stato predisposto un form da compilare per dare la disponibilità a prestare la propria disponibilità: https://medicipercovid.protezionecivile.it/index.php?r=survey/index&sid=136947