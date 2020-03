Coronavirus, bilancio drammatico in Spagna: quasi 500 morti e 11mila casi

Bilancio drammatico in Spagna: in un solo giorno il numero di decessi da nuovo Coronavirus è aumentato di 159 unità e i contagi sono aumentati di quasi 2mila unità. Il numero totale è 11.178 casi 491 decessi.

Dopo la chiusura dei valichi di frontiera, il ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska, non esclude la chiusura dello spazio aereo. Il governo delle Baleari ha chiesto ai 25mila turisti rimasti sulle isole di fare ritorno nei loro paesi.