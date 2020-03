Coronavirus, bilancio pesante in Europa: in Germania quasi 3000 nuovi casi in 24 ore, centinaia in Austria

In Austria i casi di Coronavirus sono saliti 2.203, 360 in piu’ rispetto al giorno precedente. Le vittime sul territorio austriaco sono dieci.

Il Land piu’ colpito e’ il Tirolo dove i dati ufficiali del ministero degli Interni di Vienna indicano 490 contagi mentre per le autorita’ locali sono 530.

Il secondo Land con il piu’ alto numero di positivi e’ l’Alta Austria con 399 casi, seguito dalla Bassa Austria con 317, Stiria con 299, Vienna con 277, Vorarlberg con 179, Salisburgo con 141, Carinzia con 63 e Burgenland con 32.

Tutti i 279 Comuni del Tirolo sono da considerarsi in isolamento almeno fino al 5 aprile.

Si aggrava pesantemente il bilancio del Coronavirus anche in Germania: sono 13.957 i casi positivi registrati ufficialmente nel Paese alla mezzanotte del 20 marzo, 2958 in piu’ di ieri, secondo quanto ha reso noto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, aggiungendo che le vittime sono 31, 11 piu’ di ieri.