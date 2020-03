Coronavirus, Bill Gates: “Risolvere il problema immediato e impedire che si ripeta”

Bill Gates, aveva già avvertito della possibilità di una nuova pandemia molto simile all’influenza del 1918.

Ora, su “La Stampa”, il fondatore di Microsoft invita i leader mondiali a lavorare insieme per superare questa fase d’emergenza e fare in modo che non accada di nuovo: “In qualsiasi crisi i leader hanno due responsabilità altrettanto importanti: risolvere il problema immediato e impedire che si ripeta“, scrive il miliardario. “A questo proposito la pandemia di Covid-19 è un ottimo esempio. Il mondo oggi ha bisogno di salvare vite umane anche migliorando il modo in cui rispondiamo alle epidemie in generale. Il primo punto è più urgente ma il secondo ha conseguenze cruciali a lungo termine“.

Gates suggerisce quindi di “aiutare gli stati dell’Africa e dell’Asia per salvare vite e rallentare la circolazione globale del virus” e, inoltre, “governi e privati devono lavorare insieme per un vaccino per tutti“.