Coronavirus, sequestrati al confine con la Svizzera due carichi di guanti monouso e mascherine con valvole

Sono stati bloccati e sequestrati al confine con la Svizzera due carichi di guanti monouso e mascherine con valvole. Nell’ambito dell’attivita’ di vigilanza doganale, intensificata a seguito dei decreti per il contrasto dell’epidemia di coronavirus, i doganieri della sezione operativa di Ponte Chiasso e i finanzieri delle fiamme gialle di Como hanno sottoposto a controllo documentale e fisico delle partite di merce dichiarate in esportazione verso la Svizzera. E’ stato cosi’ possibile intercettare due spedizioni di prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi di protezione individuale individuati dalla circolare del ministero della Salute del 12 febbraio 2020, per i quali il 25 febbraio il dipartimento di protezione civile ha disposto il divieto di esportazione fuori dal territorio nazionale in assenza di autorizzazione. La prima operazione di fermo risale allo scorso 5 marzo e ha permesso di bloccare 800.000 guanti monouso in vinile. La seconda operazione e’ del 10 marzo 2020 e ha consentito di sequestrare un’ulteriore spedizione di 40.000 guanti monouso in lattice e di 120 mascherine con valvola, di classe Ffp 2. La merce, prelevata dai depositi doganali, verra’ consegnata dalla protezione civile alle strutture sanitarie della Lombardia.