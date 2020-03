Coronavirus, cosa accadrà nei prossimi giorni? Due gli scenari possibili: “Continuiamo a resistere, non sappiamo ancora se ne stiamo uscendo”

Al via da oggi il nuovo decreto legge che mette tutta l’Italia in lockdown: non esiste zona rossa o zona arancione. Esiste l’Italia: una e unita in questa guerra contro il coronavirus. Ma quali sono gli scenari possibili?

Per capirlo, facciamo riferimento alle eccellenze italiane in ambito matematico-fisico che stanno svolgendo un lavoro immane e meticoloso per aggiornare le previsioni in tempo reale tenendo in considerazione l’espandersi dell’epidemia, il numero di morti e guariti, il numero di pazienti in rianimazione e, non per ultima, la pregressa esperienza della Cina.

“Sono giorni cruciali. – spiega Enrico M. Bucci della Temple University di Filadelfia (Usa),- Ieri la curva dei ricoverati in terapia intensiva conferma il trend di rallentamento osservato ieri. Il dato è quindi significativo. Non così quella dei morti, che procede sostanzialmente in andamento esponenziale indisturbato.