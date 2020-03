Coronavirus, blocco degli sbarchi in Sicilia: si allenta la tensione a Villa San Giovanni

Dopo la chiusura degli ingressi decretata in Sicilia per l’emergenza Coronavirus, si sta allentando la tensione a Villa San Giovanni con l’imbarco, nella notte, di un primo gruppo di 150 persone verso l’Isola: per motivi di sicurezza, è stato deciso di effettuare l’imbarco dal porto di Reggio Calabria.

Nella serata di ieri la Polizia Metropolitana di Reggio Calabria ha distribuito pasti caldi agli automobilisti bloccati a Villa. Molte le famiglie con bambini. Nel gruppo anche una donna incinta, le cui condizioni non hanno destato preoccupazione.

A Villa rimangono ancora 80 persone bloccate, ma l’intervento di stanotte ha consentito di allentare la tensione che si era creata nel piazzale di stoccaggio mezzi di Villa San Giovanni.