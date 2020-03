Coronavirus, Bolsonaro su Fb: “Sono negativo al Covid-19”

Bolsonaro annuncia su Facebook di essere negativo al coronavirus. E posta una foto in cui fa il gesto dell’ombrello. Il presidente brasiliano ha annunciato sul suo profilo Facebook di essere risultato negativo al test per il coronavirus, pubblicando a commento una foto in cui appare sorridente mentre fa il gesto dell’ombrello. L’annuncio è arrivato dopo che un piccolo quotidiano di Rio de Janeiro aveva scritto che Bolsonaro era risultato positivo al test.

La notizia, non confermata, era rimbalzata su molti media internazionali. Il presidente brasiliano, 65 anni il prossimo 21 marzo, ha da sempre un rapporto travagliato con la stampa, che accusa di pubblicare false informazioni sul suo conto. Bolsonaro e’ stato ospite del presidente Donald Trump sabato scorso a Mar-a-Lago e il suo capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, ha annunciato ieri di essere positivo al coronavirus, provocando preoccupazione nello staff della Casa Bianca.