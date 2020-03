Coronavirus: nuovo boom di casi in Emilia Romagna e 30 morti, 407 casi in Veneto, il contagio si estende anche nell’hinterland milanese

Con 154 casi in più rispetto all’aggiornamento di ieri, in Emilia-Romagna sono complessivamente 698 i casi di positività al Coronavirus, ma aumentano significativamente anche i campioni refertati, che passano da 2.385 a 2.884. Si conferma anche oggi che si tratta in maggioranza di persone che presentano un quadro clinico non grave, con sintomi modesti o addirittura privi di sintomi. 299 i pazienti in isolamento a casa perché non necessitano di cure ospedaliere, 32 quelli ricoverati in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri). Purtroppo, sono saliti a 30 i decessi (8 più di ieri), ma aumenta contemporaneamente anche il numero delle persone ‘clinicamente guarite’, cioè pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, diventano asintomatici: ieri erano 6, oggi sono 10.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 378 Piacenza (59 in più rispetto a ieri), 150 Parma (35 in più), 68 Rimini (35 in più), 45 Modena (4 in più), 31 Reggio Emilia (11 in più), 19 Bologna (7 in più, di cui 4 nuovi casi nel circondario imolese, dopo quello di ieri), 4 Forlì-Cesena (2 in più), 3 Ravenna (1 in più rispetto a ieri). Continua a non avere casi positivi la provincia di Ferrara. Rispetto a ieri, si sono purtroppo verificati 8 nuovi decessi: 3 residenti nella provincia di Parma, di cui una donna di 92 anni e due uomini rispettivamente di 89 e 73 anni; 4 in quella di Piacenza, di cui 3 donne di 81, 85 e 87 anni e 1 uomo di 76; un deceduto, un uomo di 68 anni, è della provincia di Bologna. Per 6 dei nuovi decessi sono ancora in corso gli approfondimenti per verificare se, come in tutti i casi precedenti, si trattasse di pazienti con patologie pregresse. Complessivamente salgono dunque a 30 le persone decedute in regione, 6 delle quali di provenienza lombarda.

In Veneto 407 casi e 7 decessi

Sono 407 i casi di coronavirus in Veneto, 21 in piu’ rispetto a ieri sera. In tutto sono 116 i ricoverati in ospedale (piu’ 15) e di questi 25 sono in terapia intensiva (piu’ 2). I decessi per Covid-19 in regione sono sempre sette. Lo ha reso noto la Regione del Veneto, precisando che sono 96 i casi positivi a Treviso, 90 a Vo’ Euganeo, 69 a Padova, 66 a Venezia, 27 a Verona, 19 a Vicenza, 14 a Limena, 8 a Mirano, 4 a Belluno e 4 Rovigo. Due sono i casi di positivita’ collegati alla Lombardia (anche se residenti in Veneto); mentre per 8 casi e’ in corso “l’assegnazione epidemiologica”.

Il contagio si estende anche nell’hinterland milanese

Si estende anche nell’hinterland milanese il coronavirus. Nelle ultime ore sono stati accertati nove casi di positività al test del Covid-19 tra Abbiatense, Magentino e Alto milanese. In particolare, i contagiati confermati dalle autorità comunali sono uno a Santo Stefano Ticino, uno a Castano Primo, uno a Magenta, uno a Dairago, due a Rescaldina (di cui un medico e un suo parente) e tre ad Abbiategrasso. Il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai rassicura la popolazione e invita “ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato dalle disposizioni ministeriali. Le autorità sanitarie hanno informato l’amministrazione comunale che tre cittadini residenti in città sono risultati positivi al Coronavirus – spiega in un comunicato -. Ho ritenuto opportuno condividere subito questa notizia per evitare che queste informazioni venissero diffuse attraverso canali non ufficiali”. I due abbiatensi sono ricoverati all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Legnano, nel reparto malattie infettive. “Le loro condizioni sono stabili e non destano preoccupazione – dice il primo cittadino -. Per quanto riguarda il terzo concittadino, si attendono ulteriori notizie a riguardo. In ogni caso, auguro a tutti loro una rapida e completa guarigione”.

Anche il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, rassicura la cittadinanza: “Le autorità sanitarie e competenti hanno prontamente individuato e isolato un caso di paziente positivo nel nostro territorio comunale. Il protocollo dei controlli previsti è stato messo in atto con precisione e prontezza da parte di Ats ed è stato attuato il contenimento disposto dall’Ordinanza Ministeriale/Regionale. Nell’assoluto rispetto della persona coinvolta, che attualmente è ricoverata presso una struttura ospedaliera e a cui auguro ogni bene e una pronta guarigione, evidenzio che il controllo sulla dinamica degli eventi è costante, così come il monitoraggio della situazione è totale. Ats (azienda territoriale sanitaria) – aggiunge Pignatiello – conferma che sul nostro territorio non esiste un focolaio e pertanto non è richiesta l’attivazione di un’ulteriore misura preventiva oltre a quelle già attivate con tempestività da ministero della Salute e Regione Lombardia, in ottemperanza alle ordinanze ministeriali e regionali e ai recenti Dpcm”.

In Campania salgono a 45 i casi positivi

La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 58 tamponi. Sette di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. Al momento sono complessivamente 45 i casi risultati positivi.