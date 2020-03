Coronavirus, boom di casi in Germania, 6 focolai in Francia per 423 casi e 7 morti

Crescono rapidamente i casi di coronavirus in Germania, dove ora sono a quota 400, conferma il ministero della Salute, nell’ultimo aggiornamento dei dati. Si tratta di ben 138 casi piu’ di quelli registrati fino a ieri, quando il bilancio era di 262. Con 181 casi resta il Nordreno-Vestfalia il Land piu’ colpito; seguono il Baden-Wuerttemberg con 73, la Baviera con 70. Berlino ha 13 casi registrati.

423 casi in Francia e 7 morti

Sono 423 i casi di Coronavirus confermati stasera in Francia, 138 in piu’ rispetto a ieri. I morti salgono da 4 a 7. Lo ha detto il direttore generale della Sanita’, Jerome Salomon, nel consueto punto stampa serale. Il bilancio fino a ieri era di 285 casi e di 4 morti. Dei 423 casi confermati le persone in condizioni gravi sono 23, 8 piu’ di ieri, ha riferito Salomon. L’aumento di contagi da ieri a oggi e’ il piu’ forte osservato sul territorio francese dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Il direttore generale della Sanita’ ha aggiunto che le vittime sono 6 uomini e una donna. Ci sono 6 focolai: 105 casi nel dipartimento dell’Oise, a nord di Parigi, il piu’ importante, 49 in Alta Savoia, 20 nel Morbihan, nel nord. Sono 13 i casi legati al viaggio di gruppo in Egitto e “diverse decine” quelli riconducibili al raduno degli evangelici a Mulhouse, nell’est del Paese.

A Mosca consigliato l’auto-isolamento agli italiani

“Al fine di intensificare il lavoro di prevenzione alla diffusione della malattia, ho deciso di introdurre in citta’ l’alto livello di allerta”. Lo ha comunicato il sindaco di Mosca Serghei Sobyanin. “Saranno rafforzati i requisiti per gli esami preventivi e il controllo dei cittadini che arrivano dai Paesi con una situazione sfavorevole per l’infezione da Coronavirus”. Tra questi figurano anche Italia, Francia, Germania e Spagna. I cittadini di questi Paesi sono “fortemente incoraggiati” a rispettare la procedura di “auto-isolamento” per 14 giorni e ridurre al minimo la frequentazione di luoghi pubblici.