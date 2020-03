Coronavirus: boom di nuovi contagi in Germania, primo caso in Slovenia

In Germania sono saliti a 349 i casi di Coronavirus: lo ha riferito il Ministero della Salute. I dati aggiornati stamani mostrano un deciso aumento rispetto a ieri, quando risultavano positivi 262 pazienti sottoposti ai test: in poche ore sono stati registrati 87 nuovi contagi.

Il Land più colpito è il Nordreno-Vestfalia, con 175 casi, seguono il Baden-Wuerttemberg con 65 e la Baviera con 52. A Berlino ne risultano 9.

In Austria sono 37 le persone contagiate dal Covid-19: l’aggiornamento dei casi è stato fornito questa mattina dal Ministero della Salute. Rispetto alla giornata di ieri sono stati registrati altri 8 casi, mentre su tutto il territorio austriaco i test effettuati sono stati 3711.

Si è registrato il primo caso di Coronavirus in Slovenia, secondo quanto riferito dal Ministro della Sanità Ales Sabedere e riportato dal quotidiano sloveno “Dnevnik”: si tratterebbe di un uomo di 60 anni che è tornato in Slovenia dal Marocco, passando per l’Italia.