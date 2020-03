Coronavirus, Borrelli: “Effettuati 23.300 tamponi, i cittadini cambino le loro abitudini quotidiane”

“Noi stiamo mettendo tutto l’impegno necessario. Ma serve anche che i cittadini cambino le loro abitudini quotidiane: bisogna evitare luoghi affollati, lavarsi spesso le mani, adottare comportamenti responsabili ed evitare contatti con chi puo’ essere esposto a rischi o ha sintomi influenzali”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in collegamento con il Tg1 dalla sede della Protezione Civile. “Non so se sarà una settimana decisiva – ha aggiunto – ma sarà sicuramente importante per capire l’andamento del coronavirus in Italia”. In ogni caso “faremo di tutto perche’ nel nostro paese possa essere prestata la necessaria assistenza alla popolazione“.

Il numero dei tamponi complessivamente effettuati è di oltre 23.300 mentre il numero dei casi positivi confermati dall’Istituto Superiore di Sanità è di 668. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

“Con i 66 di questa sera il totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus e’ di 149 persone”. Lo ha detto Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, nel corso del punto stampa presso la sede del Dipartimento, a Roma.