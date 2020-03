Coronavirus: Bottici, ‘dimezziamo stipendio per dare buon esempio’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “L’appello che stiamo lanciando a tutte le forze politiche è molto chiaro: dimezziamoci lo stipendio. A partire da oggi e iniziando da quello dei parlamentari. Diamo l’esempio e aiutiamo a far uscire il nostro Paese dall’emergenza, mettendo a disposizione gli emolumenti e le indennità di carica. Facciamolo tutti insieme”. Lo afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle e questore del Senato Laura Bottici.

“Il Movimento 5 Stelle lo fa da sempre -aggiunge- abbiamo destinato 3 milioni di euro alla Protezione civile, derivanti dalle nostre restituzioni. Sin dal primo giorno ho anche rinunciato a percepire l’indennità da questore. Possiamo farlo tutti. In questo periodo di emergenza per il Covid-19, gli italiani stanno facendo grandissimi sacrifici . Il governo, per non lasciare nessuno indietro, sta realizzando interventi importanti: il decreto Cura Italia, gli stanziamenti a favore dei Comuni per le persone più bisognose, e un nuovo decreto, con ulteriori misure economiche, sarà approvato ad aprile. C’è chi dice che sono solo briciole. Bene, allora -conclude Bottici- perché non mostrarsi collaborativi e dare il proprio contributo?”