Coronavirus, a Brescia arrivano medici da Albania e Polonia

“Il contingente di medici e infermieri messo a disposizione dal governo albanese e’ pronto; domani, insieme al ministro Di Maio, saremo all’aeroporto di Orio al Serio per consentire a questo nucleo di 30 operatori sanitari di poter scendere subito in corsia e supportare i colleghi italiani. Questo nuovo nucleo sara’ destinato agli ospedali di Brescia e delle aree circostanti, oggi fortemente in crisi. Nella prossima settimana arriveranno altri medici italiani volontari a Bergamo, in tutta la Lombardia e nelle regioni che li hanno gia’ richiesti alla Protezione civile: Piemonte, Emilia Romagna e Marche e poi in tutte le altre Regioni che faranno richiesta”. Cosi’ il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo in videoconferenza dalla Protezione civile con i presidenti di Regione, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Dalla settimana prossima quindici medici polacchi saranno operativi agli Spedali Civili di Brescia “a supporto della struttura che, in queste settimane, e’ fortemente sotto pressione”. Lo fa sapere Giulio Gallera, assessore al Welfare, in una nota. “Questa operazione – ha specificato Gallera – e’ stata possibile grazie agli ottimi rapporti instaurati con il corpo consolare presente in Lombardia”.