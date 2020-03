Coronavirus: Brescia, ‘martedì giunta regolamento Camera su voto a distanza’**

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Io ritengo che il voto a distanza sia un’opportunità e che questa questione vada discussa nelle sede opportune, ovvero nella giunta per il Regolamento. Per questo ne ho chiesto in Aula la convocazione e si riunirà martedi prossimo”. Lo dice il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, in una videoconferenza dal titolo ‘Parlamento aperto: a distanza o a presenza?’ con il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, l’ex-presidente della Camera, Luciano Violante, Stefano Ceccate del Pd, e i professori Michele Ainis e Francesco Clementi.