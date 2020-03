Coronavirus: brusca impennata di contagi negli USA, in Cina aumentano i “casi importati”

Si avvicina a 200 ila il numero di casi accertati di Coronavirus nel mondo: secondo la Johns Hopkins University sono 198.083. Ci sono stati 7.954 decessi legati al Coronavirus mentre le guarigioni sono 81.959.

Sono solo 13 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Cina nelle scorse 24 ore, di cui uno solo a Wuhan, epicentro dell’epidemia: le autorità sanitarie di Pechino hanno precisato che i restanti casi riguardano viaggiatori arrivati in Cina dall’estero.

I nuovi contagi risultano in calo rispetto ai 21 del giorno precedente e portano il totale in Cina a 80.894: 8.056 pazienti sono ancora sotto trattamento, le vittime sono 3.237 e 69.601 i pazienti dimessi dagli ospedali. Il tasso di guarigione è salito all’86%.

I contagi di ritorno (5 nel Guangdong, 3 a Pechino e a Shanghai e 1 nel Sichuan) sono saliti a 155 in totale, si legge nel bollettino della Commissione sanitaria nazionale, secondo cui gli 11 morti aggiuntivi sono tutti nell’Hubei.

La Corea del Sud ha registrato 93 nuovi casi di Coronavirus, in base ai bollettino aggiornato a ieri sera, in rialzo sugli 84 di lunedì e i 74 di domenica, ma sempre sotto quota 100 per il quarto giorno di fila: secondo gli aggiornamenti forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention, il totale delle infezioni è salito a 8.413. I decessi si sono attestati a 84, di cui il 71% costituito da persone con più di 70 anni. Il tasso di mortalità sfiora l’11% nel caso degli ottantenni e oltre.

Una brusca impennata di casi è stata invece registrata negli Stati Uniti: il numero di contagi di Coronavirus negli USA ha superato la soglia dei 6.000 pazienti positivi, col bilancio delle vittime che sale a 118.