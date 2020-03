Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Ci sono sensibilità e declinazioni diverse su come gestire questo tema”. Lo dice il sottosegretario allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, ospite di ‘Stasera Italia Week end’, su Retequattro, riferendosi ad eventuali nuovi provvedimenti restrittivi per l’emergenza coronavirus, anche a proposito della riunione in corso tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazioni dei partiti della maggioranza di governo.