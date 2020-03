Coronavirus, buone notizie dalla Cina: guarito neonato, si era ammalato gravemente a soli 5 giorni di vita

Dalla Cina, alle prese con l’epidemia di Coronavirus, arrivano buone notizie: è stato dimesso dall’ospedale ed è potuto tornare a casa un piccolo paziente della provincia cinese di Henan.

China Daily riporta oggi la storia di un neonato che ha mostrato i primi sintomi quando aveva solo 5 giorni di vita e che è stato dimesso venerdì scorso, a un mese dal ricovero. Il piccolo aveva gravi problemi respiratori quando è arrivato in ospedale, dopo essere risultato positivo ai test per il Coronavirus.

“Abbiamo messo insieme un’équipe speciale che gli ha potuto garantire cure a tutti i livelli. Ha preso peso e può bere 65 ml di latte alla volta in linea con i parametri per le dimissioni“, ha spiegato Cheng Yibing, vice direttore sanitario del Henan Children’s Hospital, precisando che il piccolo risulta negativo ai controlli per il Covid-19.