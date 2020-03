Coronavirus, “buoni regalo alimentari per un valore di 200 euro”, l’avviso della Polizia: “Occhio alla truffa su WhatsApp”

Neanche l’emergenza coronavirus ferma i truffatori, che anzi in essa trovano terreno fertile per ingannare le persone. Dopo la notizia degli aiuti alle famiglie in difficolta’, è già partita la prima truffa online. La Polizia di Stato attraverso il suo profilo Twitter mette in guardia gli utenti da un’offerta di “falsi buoni per i supermercati” veicolata attraverso il servizio di messaggistica “WhatsApp“. “La crisi italiana porta a tutti i cittadini buoni regalo alimentari per un valore di 200 euro“, promette l’annuncio-civetta corredato dai loghi, ovviamente piratati, di alcune famose griffe della grande distribuzione e da alcune righe di testo (in un italiano incerto, come caratteristico di queste fake). L’invito finale e’ a compilare un semplice questionario ma “se cliccate – avverte la Polizia – rischiate di fornire vostri dati sensibili“.