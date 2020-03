Coronavirus, l’appello di Burioni: “Non tutti hanno capito, vi imploro state a casa”

Non tutti hanno capito la gravità dell’emergenza del coronavirus. Lo dimostrano i recenti fatti di cronaca: fuga in massa dalla Lombardia, rave party con centinaia di giovani in Piemonte, contagiati in vacanza in altre regioni d’Italia. E anche una partitella di calcio, secondo l’esempio fornito dal noto virologo Roberto Burioni. “Siamo tutti insieme e nella stessa barca. Per piacere, state a casa più che potete. Uscite solo per motivi indispensabili e con la massima precauzione. Lo scrivo mentre accanto a casa mia si sta giocando una partitella di calcio, prova che non tutti hanno capito”, ha scritto su Facebook Burioni.