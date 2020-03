Coronavirus, Burioni: “La strada per tornare alla vita normale? Molti test, tracciamento, isolamento”

“La strada per tornare a una vita normale è questa. Molti test, tracciamento digitale dei contatti, isolamento rigoroso dei malati e dei sospetti“: lo ha scritto su Twitter il virologo Roberto Burioni, riferendosi a quanto fatto dal governo della Corea del Sud che ha sviluppato una sorta di “cabina telefonica” dove poter testare in sicurezza le persone per il coronavirus in soli 7 minuti.

