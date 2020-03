Coronavirus, Burioni: “Troppa gente non ha capito con cosa abbiamo a che fare. Bisogna stare a casa”

“Ho la sensazione che molta, troppa gente non abbia capito con che cosa abbiamo a che fare. Forse alcuni messaggi troppo tranquillizzanti hanno causato un gravissimo danno inducendo tanti cittadini a sottovalutare il problema. Non va bene, non va bene, non va bene. La gente in questo momento deve stare a casa“: lo ha scritto su Facebook il virologo Roberto Burioni. “Tutto quello che causa un affollamento deve essere evitato“.

Su Twitter Burioni cita i rischi di un’iniziativa: “Venezia: aperitivo gratis in piazza San Marco per ripartire. Ma lo avete capito che la gente deve stare a casa altrimenti quello che riparte è il virus?“.