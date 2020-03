Coronavirus, Calabria resta la Regione meno colpita: “il prof. di Reggio non ha contagiato nessuno, è fuori città da 14 giorni”

Ad oggi in Calabria sono in isolamento 61 persone. Unico caso positivo e’ quello di Cetraro. Il docente di agraria dell’Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria “e’ in capo alla Sicilia. Insegna a Reggio Calabria. L’ultima volta era stato li’ il 17 e 18 febbraio. Quando e’ stato effettuato il test erano gia’ trascorsi 14 giorni. Non avra’ in quei due giorni infettato nessuno e questa e’ una notizia positiva. Ha fatto bene a scopo precauzionale la Facolta’ a intercettare eventuali contatti piu’ stretti con questo docente ma daranno esito negativo”. Lo ha detto il direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, Antonio Belcastro, in una intervista alla TgrRai della Calabria. “Le persone in isolamento sono 61 seguite con la sorveglianza attiva dai dipartimenti di prevenzione delle 5 Asp. Abbiamo eseguito 41 tamponi, uno solo positivo, e sono in corso anche alcuni test in questo momento”. Per quanto riguarda le scuole, ha detto Belcastro, “il Governo sta valutando eventuali provvedimenti di chiusura, non si sa ancora se in tutta Italia o nelle regioni del nord piu’ colpite, e quelle limitrofe. Se dovesse arrivare il provvedimento, faremo subito un’ordinanza”. Ordinanze che, ha sottolineato Belcastro, vengono emanate dal presidente della Regione. Eventuali ordinanze dei sindaci “sono inefficaci e ove emanate devono essere ritirate a cura dei prefetti”.