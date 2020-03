Coronavirus, in Calabria i focolai sono due: chiuso anche il comune di San Lucido (Cosenza)

Continua la paura in Calabria dove si teme un’ondata di nuovi contagi da nuovo coronavirus Covid-19 in seguito al numeroso afflusso di persone scese da diverse città del Nord. E la regione tenta di salvare il salvabile, blindando i paesi potenzialmente più a rischio. Dopo la notizia della chiusura del comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria), dal quale non si può uscire né entrare, arriva adesso una nuova ordinanza relativa alla chiusura del comune di San Lucido (Cosenza). Di seguito il comunicato del Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

“Ho appena emanato l’ordinanza che dispone la ‘chiusura’ del Comune di San Lucido (CS). Una misura che si è resa necessaria a seguito del numero di casi di positività al Coronavirus registrati fra ieri e oggi. L’ordinanza prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all’emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ma tutti avranno l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. L’ordinanza consente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.”