Coronavirus: “Incerto se il caldo faccia bene, è certo che l’epidemia si sta propagando anche in Paesi caldi”

“Non è possibile stimare la durata dell’epidemia: dipende da quanto saranno applicate ed efficaci le misure di contenimento, non solo in questa fase iniziale, ma anche nella fase discendente“, lo ha dichiarato all’ANSA il fisico Giorgio Parisi, dell’Università Sapienza e Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

“A un certo punto riapriranno gli uffici e a questo proposito c’è una grande riflessione da fare“: le misure che si adotteranno dopo questa fase iniziale sono “misure concrete, sulle quali non si è ancora riflettuto“.

Si tratterà, ad esempio, di stabilire le categorie da fare accedere per prime sui luoghi di lavoro e come tracciare i casi per bloccare sul nascere eventuali nuovi focolai. “Non è ancora chiaro nemmeno quanto il caldo faccia bene“, ha affermato Parisi. “E’ certo che l’epidemia si sta propagando anche in Paesi caldi, ma se lo facesse a una velocità anche del 30% inferiore che da noi sarebbe un’indicazione utile“.