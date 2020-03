Coronavirus: camionista con la febbre a 40 viene bloccato al confine con la Slovenia, ora è mistero sulla sua scomparsa

Aveva la febbre ed è stato rimandato indietro, ma di lui si sono perse le tracce. E’ mistero sulla scomparsa di un camionista avvistato l’ultima volta al confine sloveno. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha lanciato un allarme perché venga rintracciato quanto prima, dopo che era stato respinto questa mattina dopo che alla misurazione della temperatura è risultato avere febbre a 40°.

Ziberna ha chiesto l’intervento del Presidente del Consiglio – e dei Ministri dell’Interno e della Salute – al quale ha inviato una lettera. “Stamane ho appreso di come le autorità slovene, al valico di Sant’Andrea-Vrtojba, abbiano riscontrato un autotrasportatore con 40 gradi di temperatura corporea, gli abbiano impedito l’accesso in Slovenia e l’abbiano rimandato in territorio italiano – si legge nella lettera – Al momento potrebbe esserci una persona malata che transita nel nostro Comune”.