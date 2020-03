Coronavirus: in Canada si fa incetta di cannabis, impennata di vendite

Impennata di vendite di cannabis in Canada, legale dalla fine del 2018: residenti e turisti hanno fatto incetta negli ultimi giorni, forse per gestire lo stress dell’epidemia di coronavirus, per alleggerire la quarantena o soltanto per fare un po’ di “rifornimento” nell’incertezza del futuro.

Si sono create file lunghissime davanti ai negozi, di persone che vogliono fare scorta in vista dell’isolamento a casa. “Abbiamo registrato un aumento delle vendite nel corso degli ultimi giorni,” ha spiegato Fabrice Giguère, portavoce della SQDC, una delle società che gestisce le vendite.