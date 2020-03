Coronavirus: caos nel carcere Pagliarelli di Palermo, notte di rivolta

Notte di caos a Palermo, nel carcere Pagliarelli: circa 300 detenuti hanno protestato animatamente, come avvenuto in altre città italiane, contro la decisione del Governo di limitare le visite parentali a causa della diffusione del contagio da coronavirus.

I detenuti hanno dato fuoco a lenzuoli e cuscini, lanciando tutto verso l’esterno.

Quanto accaduto ha mandato in tilt il traffico in viale Regione Siciliana.

Un gruppo di parenti dei detenuti si è radunato davanti all’ingresso per unirsi alla protesta dei loro congiunti.

A mediare con i detenuti è stata la direttrice, Francesca Vazzana.