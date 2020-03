Coronavirus: Caparini, ‘faremo in modo che ci siano mascherine nelle farmacie’

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Da oggi, Regione Lombardia comincerà a distribuire mascherine nelle Rsa, residenze per anziani, e con un “ulteriore approvvigionamento” in arrivo “forniremo a tutto il personale sociosanitario in trincea le mascherine che servono”. Allo stesso tempo, “faremo in modo che nelle farmacie si possano trovare le mascherine e il pubblico possa proteggersi con uno strumento idoneo”. Lo precisa l’assessore regionale della Lombardia, Davide Caparini, in videoconferenza. “Ci sono tantissime aziende che si sono proposte per produrle”, aggiunge, spiegando che “chi va al lavoro deve essere protetto”, e non solo negli ospedali.