A partire dall’epicentro dell’epidemia, in Cina, il coronavirus ha seguito tra vie per diffondersi nel resto del mondo: una diretta in Europa, una verso gli Stati Uniti e la terza verso Sud, verso Corea e Australia. Lo ha detto all’ANSA la virologa Ilaria Capua, direttrice del centro ‘One Health’ dell’universita’ della Florida, sulla base delle oltre 150 sequenze genetiche dei coronavirus finora pubblicate. “Va sfatato il mito che l’Italia abbia diffuso il virus“, ha aggiunto.