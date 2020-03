Coronavirus, “Domani le grandi compagnie di benzina venderanno carburante senza tasse per protestare contro il governo Conte”: lo scherzo virale su WhatsApp

“Domani, tra le 14 e le 18, le grandi compagnie di benzina venderanno carburante senza tasse per protestare contro il governo Conte 2. Il prezzo della benzina sarà di 0,60 EUR e il prezzo del diesel di 0,45 EUR. Ecco il link con la lista delle stazioni di servizio partecipanti”. Recita così il testo di un messaggio diventato virale su WhatsApp. Peccato, però, che appena si segua il link in questione, l’immagine che appare è quella del dipinto di una donna che alza il dito medio. Si tratta, infatti, di uno scherzo diventato virale in queste ore sulla nota app di messaggistica.