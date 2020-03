Coronavirus, cardinale accusa: “È stato creato in laboratorio da una nazione ricca. L’ONU indaghi, è un genocidio”

Il capo della Chiesa Cattolica Romana dello Sri Lanka ha affermato che il coronavirus potrebbe essere stato creato dall’uomo e vorrebbe che i responsabili fossero incriminati per genocidio. Il cardinale Malcolm Ranjith, arcivescovo di Colombo, rivolgendosi ai fedeli durante una messa a porte chiuse, ha detto che le Nazioni Unite dovrebbero iniziare un’indagine internazionale sull’origine del coronavirus che, ha detto, sta causando morte e distruzione. Secondo il cardinale, “una nazione ricca e potente” è all’origine del virus, ma non ha fatto nomi. Ranjith ha affermato che il virus non è la creazione dei poveri. “È il lavoro di una nazione ricca e potente”, ha sostenuto, aggiungendo che le ripercussioni della diffusione del virus equivalgono ad un genocidio.

Ha accusato gli stati ricchi di aver cercato di interferire con la natura e di causare danni a lungo termine all’umanità. “Alcuni di questi virus di cui stiamo parlando sono il prodotto di inutili sperimentazioni senza scrupoli. Dobbiamo dire che dobbiamo fermare questo tipo di sperimentazione che si traduce nella perdita di vite umane e che causa dolore e sofferenza all’umanità. Questo è anche un tipo di genocidio che le persone praticano le une sulle altre, chiunque sia responsabile, queste persone devono essere trovate e dovrebbero essere punite secondo la legge internazionale”, ha affermato Ranjith. Il cardinale non ha offerto alcuna prova a sostegno di un virus creato in laboratorio, ma ha insistito che dovrebbe esserci un’indagine internazionale da parte dell’ONU.

Ranjith ha accusato la bramosia dell’uomo per miglioramenti materiali per la diffusione della malattia: “Quando l’uomo cerca di cambiare le leggi che Dio ha assorbito nella natura e nella natura umana, quello che succede è un risultato grottesco. E noi sappiamo che in diverse aree di questo mondo, ricercatori di ogni tipo, per varie ragioni, si impegnano in ricerche che possibilmente distruggeranno la vita umana. Questo tipo di ricerche non viene svolto dalle persone nei Paesi poveri, ma nei laboratori dei Paesi ricchi. Produrre questo tipo di cose è un crimine molto grave per l’umanità. Chiedo al Signore di svelare chi ha creato questi semi velenosi. Le Nazioni Unite o le organizzazioni internazionali devono trovare chi c’è dietro questi incidenti e punirli. Queste ricerche dovrebbero essere vietate”.

La chiesa ha sospeso tutte le messe per due settimane per appoggiare gli sforzi del governo dello Sri Lanka per cercare di contenere la diffusione del virus, mentre il Paese ha 51 casi totali di infezione finora. Secondo le stime ufficiali, 1.700 persone sono in quarantena nelle strutture statali e altre 4.400 sono in auto-isolamento presso le proprie abitazioni. Lo Sri Lanka ha vietato a tutti i viaggiatori di 8 Paesi europei, inclusi Regno Unito, Norvegia e Belgio, di visitare il Paese. Il ministero dell’educazione ha deciso di chiudere tutte le scuole fino al 20 aprile.

Il 12 marzo, Zhao Lijian, portavoce del ministero degli esteri cinese, ha suggerito che l’esercito americano potrebbe aver portato il coronavirus in Cina, anch’egli senza fornire alcuna prova di quanto sostenuto.