Coronavirus, allarme in una casa di riposo: quasi tutti contagiati tra ospiti e operatori sanitari, la percentuale dei positivi è dell’80-90%

Emergenza coronavirus in una delle case di riposo del Reatino colpite dall’epidemia. Il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, dipinge un quadro drammatico. “Mancano degli elenchi, la situazione e’ in evoluzione, ma con i dati a disposizione e’ possibile dire che la percentuale di positivi al Coronavirus all’interno dell’Alcim e’ sull’ordine dell’80-90%“, ha detto alla testata Rietilife.com. Nella struttura sanitaria, che si trova a pochi chilometri dal capoluogo reatino, ci sono 60 ospiti e una trentina di operatori sanitari e la quasi totalita’ di essi e’ positiva al Covid-19.

“Abbiamo deciso di cambiare il protocollo con cui sono state trattate sinora dalla Asl le case di riposo – spiega ancora Lancia – lasceremo tutti i positivi all’Alcim, sia anziani che operatori. Operatori che hanno deciso autonomamente di restare li’. Sono asintomatici e al momento stanno bene; qualora palesassero patologie, saranno curati li’ e finche’ potranno, continueranno a lavorare. Solo i casi acuti saranno trattati in ospedale, questo vale sia per gli ospiti che per il personale. Gia’ da stamattina e’ operativo all’interno dell’Alcim il primario di Geriatria, Livio Bernardini, mandato dal direttore generale Marinella D’Innocenzo. Bernardini sta coordinando tutti gli aspetti sanitari. Da oggi in poi – aggiunge il sindaco di Contigliano – non manchera’ mai il supporto sanitario nella struttura. Fara’ avere lui dei macchinari necessari per i trattamenti. Sara’ sistematico il monitoraggio per evitare aggravamento di alcune situazioni“.