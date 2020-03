Coronavirus, ottime notizie da Casalpusterlengo: “Per la prima volta da 35 giorni 0 casi, le misure adottate danno risultati”

“Per la prima volta in 35 giorni sul mio comune registro un più zero casi positivi“. In controtendenza, rispetto all’aumento dei casi positivi in Lombardia, è Casalpusterlengo, il comune della bassa lodigiana tra i dieci ex zona rossa. All’Adnkronos il sindaco Elia Delmiglio però dice: “sarà un dato che aumenterà nei prossimi giorni, e c’è preoccupazione, sono tanti i cittadini che in un mese ci hanno lasciato, però il dato di oggi è la dimostrazione che con le misure adottate qualche rallentamento lo si vede. Anche negli altri comuni – aggiunge il sindaco – si sono registrati aumenti di qualche unità, ma stiamo subendo i lutti di tante persone che sono state ricoverate e non ce l’hanno fatta. L’invito che rivolgiamo a tutti è di non abbassare la guardia perché il nemico è silenzioso e terribile, ci vuole sacrificio, responsabilità e ci vuole soprattutto la coscienza che bisogna stare in casa”.