Coronavirus, 172 nuovi casi in 24 ore in Emilia-Romagna, 16 anziani infettati in una bocciofila. Aumento dei contagiati in Lazio e Friuli Venezia Giulia

Il coronavirus fa registrare sempre numeri più alti in Italia. Sale a 870 il numero di contagiati in Emilia-Romagna: sono 172 in più rispetto a ieri, con un incremento del 25%. Lo ha comunicato nel punto stampa odierno, in diretta Facebook, il commissario all’emergenza della Regione, Sergio Venturi. Di questi, 397 sono ricoverati, 52 in terapia intensiva. Aumentano anche i guariti, che sono 16, sei in più di ieri. Le nuove vittime legate al Coronavirus in Emilia-Romagna sono invece 7. Il bilancio totale dei decessi sale così a 37.

Dei 22 casi in piu’ registrati in un giorno in provincia di Bologna, ben 16 sono stati riscontrati in una bocciofila nell’imolese. “Non possiamo permetterci che 16 anziani si infettino andando a giocare a bocce”, ha spiegato Venturi, che ha ribadito l’appello lanciato ieri a limitare la vita sociale: “Gli anziani devono soprassedere, li esorto a ritirarsi per qualche settimana, consentendoci di rallentare l’andamento dell’infezione”.

I 172 nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore (mentre passano da 2.884 a 3.136 i campioni refertati) e i 20 ricoverati in piu’ in terapia intensiva vedono ancora un ruolo preponderante di Piacenza. La provincia vicina al lodigiano ha oggi 426 casi, 48 in piu’ rispetto a ieri. Ma percentualmente la crescita “e’ minore rispetto alle altre province e questi mi auguro sia un dato positivo”, sottolinea durante la diretta di oggi il commissario all’emergenza della Regione Sergio Venturi. Maggiore, in proporzione, la crescita di Parma, che con 31 positivi in piu’ sale a 180. Altra osservata speciale e’ Rimini, che ha ormai 93 casi (25 quelli delle ultime 24 ore). Ma ci sono anche 28 casi in piu’ a Modena, che ne ha cosi’ 73, mentre sono 44 i positivi di Reggio Emilia (13 in piu’). Raddoppia Bologna con 41 casi (22 in piu’ rispetto a ieri). Meno toccate le altre province, restano quattro i casi a Forli’-Cesena, salgono da cinque a otto a Ravenna. Per la prima volta si riscontra un caso positivo nella provincia di Ferrara.

L’Emilia-Romagna e’ pronta a predisporre ospedali riservati esclusivamente all’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo il commissario della Regione, Sergio Venturi, durante un punto stampa via Facebook: “Li chiameremo covid-19 e ne abbiamo gia’: uno a Piacenza e altri che sono in via di studio”. Saranno, ha spiegato Venturi, “ospedali usati solo per questo e finche’ ce ne sara’ bisogno, perche’ sono piccole strutture” e potranno essere usati, spostando le proprie necessita’ altrove.

53 positivi nel Lazio e 8 persone in terapia intensiva

“Sono 53 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19, oltre i 3 guariti. Di questi, 16 sono in isolamento domiciliare, 26 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva”. Sono i nuovi numeri sul Coronavirus diffusi dalla Regione Lazio.

29 contagiati in Friuli Venezia Giulia

“Salgono a 29 i casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con una positivita’ accertata in piu’ al momento rispetto alla comunicazione di questa mattina. Quattro persone sono ricoverate in ospedale, due a Udine e due a Trieste, mentre gli altri sono a casa in isolamento e risultano al momento in buone condizioni di salute”. E’ il comunicato del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, diramato al termine del collegamento con il Comitato operativo dalla sede Protezione civile di Palmanova (Udine). Le chiamate al Nue 112 in questi giorni restano stabili, spiega la nota. Sono state 1.845 ieri, 2.075 mercoledi’, 2.048 martedi’, 2.227 lunedi’. Le chiamate filtrate in merito al coronavirus sono state 331 ieri, 373 mercoledi’, 292 martedi’, 488 lunedi’. Alla Sala operativa regionale (Sor) sono pervenute nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo circa 10 mila chiamate, ovvero 750 al giorno. Complessivamente le chiamate per coronavirus dal 22 febbraio a ieri sono state oltre 14 mila.

Nuovo caso in Sardegna a Iglesias

Un nuovo caso di positivita’ al Covid 19 e’ stato riscontrato in una donna ad Iglesias. L’unita’ di crisi, si dice in una nota della Regione, ha provveduto tempestivamente a isolare la paziente e le persone con le quali era in entrata in contatto. I medici stanno valutando la sede piu’ opportuna nella quale prestare le cure alla paziente.

Medico ospedaliero positivo a Sciacca

Fonti dell’assessorato regionale alla Sanita’ fanno sapere che sono in corso gli accertamenti di natura epidemiologica sul caso di sospetta positivita’ al Coronavirus emerso a Sciacca. Si tratta di un dirigente medico che, come in altri casi finora rilevati in Sicilia, avrebbe avuto contatti con le zone di focolaio d’origine. L’Asp di Agrigento sta assumendo iniziative per circoscrivere il reparto di lavoro del professionista, effettuando il tampone sul personale sanitario e valutando tutte le successive azioni in relazione agli eventuali risultati. Dall’assessorato viene sottolineato che si applicano, come per tutti i casi analoghi, le linee guida diffuse dal ministero della Salute.